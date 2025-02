In Libano 25 arresti per l’attacco al convoglio dell’Unifil

agenzia

Lo annuncia il ministro dell'interno

BEIRUT, 15 FEB – In Libano oltre 25 persone sono state arretate in connessione con l’attacco di ieri a un convoglio della missione Onu (Unifil) da parte di manifestanti pro-Hezbollah vicino all’aeroporto di Beirut. Lo annuncia il ministro dell’interno del nuovo governo Salam, Ahmad al-Hajjar. “Oltre 25 persone sono state arrestate dall’intelligence dell’esercito libanese”, mentre un’altra persona è stata arrestata dai servizi di sicurezza, ha detto al-Hajjar. “Questo non vuole dire che siano necessariamente le persone fermate ad aver condotto l’attacco, ma dalle indagini emergerà chi è responsabile”, ha aggiunto il ministro libanese. Nell’attacco di ieri è rimasto ferito un generale nepalese dell’Unifil, ma nessun soldato italiano della forza Onu.

