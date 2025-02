In Marocco la disoccupazione sale al 13,3% nel 2024

agenzia

Creati 82 mila posti, oltre 1 milione e 600 mila i disoccupati

RABAT, 09 FEB – Il tasso di disoccupazione in Marocco ha raggiunto il 13,3% nel 2024, con un incremento dello 0,3% rispetto all’anno precedente, portando la quota dei senza lavoro a un milione e 638mila. Lo rivelano i dati dell’Alto Commissariato per la Pianificazione (Hcp), che nel dettaglio dicono che il tasso di disoccupazione è salito dal 16,8% al 16,9% nelle aree urbane e dal 6,3% al 6,8% in quelle rurali. Resta più elevato tra i giovani dai 15 ai 24 anni (36,7%), i laureati (19,6%) e le donne (19,4%).Tra il 2023 e il 2024, il numero di disoccupati ha raggiunto quota 58.000, il che corrisponde a un aumento del 4%. Questo aumento è la conseguenza di un aumento di 42.000 disoccupati nelle aree urbane e di 15.000 in quelle rurali. Tra il 2023 e il 2024, l’economia nazionale ha creato in realtà 82.000 posti di lavoro. Ma il fatto è che a fronte di un aumento di 162.000 posti di lavoro nelle aree urbane, si è registrata una diminuzione di 80.000 in quelle rurali, dopo averne persi 157.000 un anno fa. Il volume di posti di lavoro retribuiti creati ha raggiunto quota 177.000, ma il lavoro non retribuito è diminuito di 95.000 posizioni. Mentre in alcuni settori la creazione di posti di lavoro resta significativa, altri hanno subito forti cali. Il settore dei servizi ha quindi contribuito alla creazione di 160.000 posti di lavoro, quello dell’industria di 46.000 posti di lavoro, quello dell’edilizia di 13.000 posti di lavoro, mentre agricoltura, silvicoltura e pesca ne hanno persi 137.000.

