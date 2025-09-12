In memoria di Kirk, il gioioso annunciatore dei valori conservatori

L'intervento

L'attivista trentunenne è stato ucciso da un proiettile che lo ha centrato alla gola, poco dopo le 12 (ora locale), nei pressi della Utah Valley University

In nessun Paese al mondo la commistione tra la fede cristiana, l’impegno civile e la predicazione dei Valori di riferimento nella sfera pubblica, è tanto rischiosa quanto negli Stati Uniti d’America. Dal ricevimento dell’estrema unzione nel Baldin County Hospital di Milledgeville, in Georgia (Usa), preludio all’esiziale agosto del 1964, la scrittrice Flannery O’ Connor annotava come la vera condanna alla morte terrena non veniva dal fibroma, bensì dall’umanità che non le perdonava il suo essere cattolica. Nell’Anno Domini 2025, una sorte ben peggiore è toccata a Charles James Kirk, trentunenne ucciso da un proiettile che lo ha centrato alla gola, poco dopo le 12 (ora locale), nei pressi della Utah Valley University, dove il giovane si trovava mercoledì.

L’esperito internauta dialogava con i partecipanti al “The America comeback Tour”, giunti nella città di Orem. Rispondeva serenamente a domande in apparenza bislacche. I giovani gli chiedevano: «Mr. Kirk, come posso essere accettato da persona normale nel gruppo dei coetanei, se mi rifiuto di avere rapporti sessuali prima del fidanzamento?».A una generazione liquida, in cerca di riferimenti saldi, Charlie, come era solito farsi chiamare Kirk per evitare altezzosità, invitava gli uditori ad avere coraggio.

Il futuro confidente di Trump agiva, organizzava, tentava il possibile, per aiutare le nuove leve a sconfiggere l’isolamento dal mondo, in apparenza sordo a Valori quali la comunità, la lealtà, la serietà. Il suo “Turning Point Usa” ha messo in contatto i frequentanti di oltre 850 college americani, “pivellini” censurati dai loro “scaltri” coetanei anche nel dichiarare di andare alla Santa Messa domenicale. Da Arlington a Orem, la provenienza dall’America profonda non costituiva più una pregiudiziale! Mettere al dito la fedina non equivaleva ad essere considerato un reperto archeologico, bensì un simbolo di cui essere consapevoli e fieri. Pornhub? No, grazie! Dopo un suo intervento, potevi indossare una T-Shirt con questa scritta.