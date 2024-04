In Messico abitanti Ocosingo arrestano sindaco, ripari le buche

agenzia

In poche ore è stato raggiunto un accordo per riparare le strade

CITTÀ DEL MESSICO, 10 APR – Gli abitanti di Ocosingo, nel sud del Messico, hanno rinchiuso per qualche ora dentro una cella il sindaco del paese e i suoi collaboratori, accusandoli di non aver fornito la manutenzione alle strade del paese. “Si tratta di rattoppare la strada, non chiediamo nemmeno l’asfaltatura”, hanno dichiarato i cittadini alla stampa locale, criticando gli scarsi risultati dei primi sei mesi dell’amministrazione comunale. I prigionieri sono stati liberati dopo una mattinata in carcere e il municipio ha fatto sapere in un comunicato che “si è raggiunto un accordo” con gli abitanti del paese.

