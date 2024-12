In pericolo il tempio della boxe di Buenos Aires

agenzia

La Chiesa lo ha dato in concessione e potrebbe essere demolito

BUENOS AIRES, 19 DIC – L’iconico tempio della boxe di Buenos Aires, il famoso Luna Park teatro delle imprese del campione argentino dei pesi medi, Carlos Monzón, e dove Diego Maradona celebrò il primo matrimonio con Claudia Villafañe nel 1987 insieme a tutta la squadra del Napoli, potrebbe essere demolito. E’ quanto si apprende dai media locali che evidenziano una clausola del recente contratto di concessione per 40 anni a beneficio della multinazionale Usa dello spettacolo, Live Nation Entertainment, che permetterebbe la costruzione di un nuovo edificio al posto dell’attuale struttura progettata nel 1932 e dichiarata monumento nazionale nel 2007. L’iniziativa ha posto al centro delle critiche la decisione dell’ Arcivescovato della Città di Buenos Aires e l’Associazione Civile Salesiana – attuali proprietari della struttura lasciata loro in eredità dalla vedova del suo proprietario originale, il leggendario organizzatore Tito Lectoure – di dare in concessione il Luna Park. A salvare il tempio della boxe di Buenos Aires tuttavia, oltre alla Commissione nazionale per i monumenti, potrebbe essere lo stesso Papa Francesco, che in base all’accordo sull’eredità della vedova Lectoure avrebbe l’ultima parola sul destino del Luna Park.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA