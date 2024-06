In Portogallo prima visita ufficiale all’estero Leonor di Spagna

agenzia

Il 12 luglio erede al trono sarà accompagnata da ministro Esteri

MADRID, 27 GIU – Sarà il prossimo 12 luglio in Portogallo, il paese vicino legato da profondi vincoli storici con la Spagna, il primo viaggio ufficiale all’estero della principessa Leonor di Borbone. Lo segnala una nota della Casa Reale, in cui si informa che l’erede al trono di Spagna sarà accompagnata nella visita a Lisbona, di un solo giorno, dal ministro degli Esteri, José Manuel Albares. La principessa delle Asturie, 18 anni, ha un’intensa agenda per il mese di luglio, che prevede una visita a Saragozza, per ricevere l’attestato di alfiere, ovvero sottotenente dell’Esercito di terra, alla fine del corso di formazione militare. Un successivo viaggio a Gerona, in Catalogna, per la celebrazione dei Premi Principessa di Gerona. E, infine, una puntata in Galizia, nel nord ovest del paese, a Marin (Pontevedra), dove accompagnerà suo padre, re Felipe VI, per la consegna dei diplomi alla Scuola Navale Militare. E approfitterà della visita per conoscere l’accademia che inizierà a frequentare a fine agosto, per il completamento della formazione militare nei tre eserciti. A Lisbona Leonor sarà ricevuta dal presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, che le aveva inviato un invito personale. “La scelta del Portogallo come destinazione del primo viaggio ufficiale all’estero di sua Altezza reale la Principessa delle Asturie riflette e rafforza i vincoli di fratellanza e vicinanza che uniscono i due Paesi”, segnala un comunicato congiunto della presidenza del Portogallo e del ministero spagnolo degli Esteri. dell’Unione europea e di cooperazione. Nel corso della visita, il ministro Albares si riunirà con il suo omologo portoghese, Paulo Rangel. Nel suo primo viaggio ufficiale, Leonor tratterà temi relativi alla protezione dell’ambiente e la conservazione degli oceani.

