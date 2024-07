In Romania potranno essere abbattuti quasi 500 orsi nel 2024

agenzia

Quota raddoppiata dopo l'uccisione di una giovane escursionista

BELGRADO, 15 LUG – In Romania potranno essere abbattuti 481 orsi entro quest’anno, più del doppio rispetto ai 220 del 2023. Il relativo provvedimento è stato adottato oggi a larga maggioranza dal parlamento di Bucarest dopo la morte nei giorni scorsi di una giovane escursionista attaccata da un orso in una zona montuosa della Transilvania (centro), un episodio che ha scosso fortemente l’intero Paese balcanico. Il presidente Klaus Iohannis si era detto scioccato per la tragica morte, sostenendo che il numero di plantigradi in Romania sia eccessivo. Il premier Marcel Ciolacu aveva per questo convocato una sessione straordinaria del Parlamento, richiamando i deputati dalla pausa estiva. Dopo aver osservato un minuto di silenzio in memoria della giovane escursionista, l’assemblea ha approvato oggi con 214 voti a favore, sette contrari e 23 astenuti una legge il cui obiettivo è far fronte e porre sotto controllo l’eccessiva popolazione di orsi nel Paese. Il provvedimento mira al tempo stesso a prevenire per quanto possibile gli attacchi degli enormi animali contro le persone. Gli orsi potranno essere abbattuti da cacciatori in coordinamento con tecnici e esperti. Stando a dati del ministero dell’ambiente a Bucarest, la Romania è il Paese europeo, esclusa la Russia, con la maggiore popolazione di orsi bruni, stimati in circa 8 mila. E negli ultimi 20 anni, sempre secondo i dati del ministero dell’ambiente, nel Paese balcanico 26 persone sono state attaccate e uccise da orsi, e altre 274 gravemente ferite. Secondo la sezione romena del Wwf la soluzione non sta nell’abbattimento degli orsi ma piuttosto in una differente gestione del problema.

