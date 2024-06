In Salvador delegazione alto livello Usa per investitura Bukele

agenzia

Il gruppo è guidato dal segretario alla Sicurezza Mayorkas

SAN SALVADOR, 30 MAG – Gli Stati Uniti hanno deciso di inviare “una delegazione di alto livello” all’investitura ufficiale del presidente Nayib Bukele, a San Salvador, di sabato (primo giugno). Lo annuncia l’ambasciata Usa nel Paese centroamericano con un post su X. Secondo un comunicato della Casa Bianca, il gruppo che parteciperà alla cerimonia “è guidato dal segretario alla sicurezza interna Alejadro Mayorkas”, e ne fanno parte tra gli altri l’ambasciatore Usa in El Salvador William H. Duncan, il sottosegretario di stato Usa per l’emisfero occidentale Brian A. Nichols, e il vice segretario aggiunto alla Difesa degli Usa per gli Affari dell’emisfero occidentale, Daniel Erikson.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA