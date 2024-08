In Spagna oltre 150 persone in azione contro un grosso incendio

agenzia

Fiamme in provincia di Toledo, confinate quattro località

MADRID, 07 AGO – Oltre 150 tra vigili del fuoco, militari e altri specialisti in incendi forestali sono impegnati in Spagna nel contrastare un grosso rogo scoppiato ieri in provincia di Toledo, nei pressi della località de La Estrella. Lo rende noto il governo regionale della Castiglia La Mancia. L’incendio si è esteso in una zona rurale caratterizzata da ampia presenza di piante basse e arbusti, in condizioni di temperature superiori ai 35 gradi e forte vento, stando a media locali. Attualmente, sono in vigore ordini di confinamento di quattro piccole località (La Estrella, Aldea Nueva de Barbarroya y La Nava de Ricomalillo): la disposizione interessa alcune centinaia di persone. Sul posto sono attivi diversi mezzi antincendio, aerei e terrestri. Secondo Rtve, le fiamme hanno bruciato sinora circa 2.000 ettari di terreno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA