In Spagna prestazioni dal dentista gratis per over 65

agenzia

Dal governo ok a 68 milioni in più per finanziare il servizio

MADRID, 29 LUG – In Spagna l’accesso ad alcune prestazioni odontoiatriche di base diventerà gratuito per le persone di età superiore ai 65 anni: è quanto annunciato dal governo, che oggi ha approvato in Consiglio dei ministri un ampliamento, pari a 68 milioni di euro, dei fondi pubblici stanziati per finanziare tali servizi. In questo modo, si legge in una nota, Madrid punta a dar compimento a uno degli impegni assunti con l’Unione Europea nell’ambito dell’applicazione del proprio Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il comunicato specifica che l’ampliamento della copertura gratuita delle prestazioni odontoiatriche avverrà in modo “progressivo”, a partire da anziani ospiti in case di riposo. Attualmente, servizi di questo tipo sono già privi di costi per under 14, donne incinte, persone colpite da tumori dell’area testa-collo e persone con grado di disabilità uguale o superiore al 33%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA