Insulti razzisti sui social a calciatrice inglese: due haters arrestati

inghilterra

Presa di mira Jess Carter

Un secondo uomo è stato arrestato per aver inviato, tramite social media, «disgustosi» insulti di natura razzista a Jess Carter, calciatrice della nazionale inglese. La polizia del Derbyshire, Inghilterra del nord, ha confermato l’arresto di un uomo di 30 anni, accusato di comunicazioni malevoli. Le indagini degli inquirenti, che la scorsa settimana avevano fermato un altro uomo – un 59enne di Great Harwood, nel Lancashire – per lo stesso reato, sono seguite ad una serie di segnalazioni rinvenute durante l’ultimo Campionato Europeo, svoltosi lo scorso luglio in Svizzera. Carter, dopo essere stata presa di mira da insulti razzisti online durante il torneo, aveva dichiarato di volersi prendere una pausa dai social media. «Vogliamo chiarire che insulti razzisti di questa natura non saranno tollerati», ha dichiarato il capo della polizia del Cheshire, Mark Roberts, elogiando la calciatrice per aver reagito «a questo abuso e per aver collaborato alle nostre indagini».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA