In Vietnam per summit P4G inviato speciale per il clima Corvaro

HANOI, 18 APR – L’Italia ha partecipato al quinto vertice dell’iniziativa P4G – Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030, che si è tenuto nella capitale del Vietnam Hanoi, con la visita dell’inviato speciale per il cambiamento climatico Francesco Corvaro. Gli interventi hanno riguardato la sostenibilità di una transizione energetica centrata sulle persone, sulle recenti innovazioni in tema di energia e sulla partnership tra pubblico e privato per una realizzazione efficace delle azioni. “La questione climatica non conosce confini, o si agisce insieme o nessun singolo paese può farcela da solo” ha affermato Corvaro, sottolineando l’importanza di mantenere una leadership pragmatica, che porti ad una transizione ecologica sostenibile per l’uomo, per l’economia e per l’industria. A margine, Corvaro ha incontrato il vice ministro dell’Agricoltura e ambiente vietnamita, Le Cong Thanh, e il vice direttore generale dell’Agenzia per l’Innovazione, la transizione verde e la promozione industriale del ministero dell’Industria e commercio, Quach Quang Dong.

