In Vietnam un forum sul digitale e la green economy

agenzia

Per rilanciare lo sviluppo del Paese

HANOI, 18 SET – Il Vietnam deve rinnovare i propri motori di crescita per allinearli alle aspirazioni di sviluppo sostenibile e alle sfide della nuova era digitale e verde. È quanto emerso da una conferenza internazionale organizzata ad Hanoi dall’Università di Economia e commercio della capitale asiatica, nell’ambito della settima Conferenza internazionale sugli studi sul Vietnam. Come riporta Vietnam News, il paese punta a una crescita economica a due cifre nel periodo 2026-2030, obiettivo che impone di smettere di fare affidamento sui tradizionali fattori di crescita, come l’estrazione di risorse, la manodopera a basso costo o l’aumento degli investimenti di capitale. Esperti e rappresentanti di organizzazioni internazionali, tra cui la Banca Mondiale e il Fondo monetario internazionale, hanno indicato come priorità la modernizzazione delle istituzioni, la promozione dell’innovazione, la trasformazione digitale e la formazione di risorse umane di alta qualità. È stato inoltre evidenziato il ruolo chiave del settore privato e della capacità di attrarre investimenti esteri legati al trasferimento tecnologico. Secondo i relatori, la crescita economica deve andare di pari passo con la protezione ambientale, l’equità sociale e il miglioramento della qualità della vita. L’incontro ha fornito anche una base scientifica per l’elaborazione di politiche e ha favorito il dialogo tra ricercatori, decisori politici e mondo imprenditoriale, con l’obiettivo di trasformare il Vietnam in una nazione sviluppata e sostenibile entro il 2045.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA