In volo un episodio dei Griffin con Tienanmen, Cathay si scusa

agenzia

Sui social lamentele su possibile violazione leggi di Hong Kong

ROMA, 04 DIC – La compagnia aerea di punta di Hong Kong, Cathay Pacific, si è scusata per l’inclusione di un episodio dei Griffin nel suo sistema di intrattenimento in volo che presenta una scena raffigurante Piazza Tienanmen. Lo riporta il Guardian, spiegando che la compagnia aerea ha dichiarato al South China Morning Post di essersi scusata con i clienti dopo che sui social media è stata sollevata una lamentela secondo cui l’episodio avrebbe potuto violare le leggi sulla sicurezza nazionale di Hong Kong. “Sottolineiamo che il contenuto del programma non rappresenta il punto di vista di Cathay Pacific e abbiamo immediatamente disposto la rimozione del programma il prima possibile”, ha detto un portavoce della compagnia all’emittente. La serie comica animata statunitense è nota per essere sopra le righe. Nella scena di sette secondi, il personaggio principale Peter Griffin è raffigurato in piedi accanto a un manifestante di fronte a una fila di carri armati cinesi, rispecchiando l’emblematica immagine dell’individuo sconosciuto ora noto come “Tank Man” catturata durante il massacro militare cinese di studenti manifestanti il ;;4 giugno 1989 a Pechino. Cathay Pacific ha riferito di aver ordinato al suo fornitore terzo di indagare a fondo sull’incidente e rafforzare i controlli sui contenuti trasmessi in volo. Il massacro di Tiananmen è uno degli argomenti più delicati in Cina ed è severamente censurato. Per tre decenni Hong Kong ha ospitato una veglia annuale, a volte con centinaia di migliaia di persone che hanno partecipato per piangere le vittime. Tuttavia, in seguito alle proteste pro-democrazia del 2019, le autorità di Hong Kong e della Cina hanno lanciato una repressione radicale dell’opposizione e del dissenso e hanno introdotto una legislazione draconiana sulla sicurezza nazionale. Le persone che hanno tentato di organizzare o partecipare a veglie per Tiananmen di qualsiasi dimensione dal 2020 sono state perseguite.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA