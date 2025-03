Incendi boschivi in Corea del Sud, morti salgono a quota 24

agenzia

Media, le fiamme non ancora sotto controllo, 12 feriti gravi

PECHINO, 26 MAR – Si aggrava il bilancio degli incendi boschivi in Corea del Sud che da venerdì stanno distruggendo il sudest del Paese. In base a quanto riferito dai media locali, il bilancio provvisorio è salito a 24 vittime, ma potrebbe aumentare dato che le fiamme non sono ancora sotto controllo e in presenza di 12 feriti gravi.

