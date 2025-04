Incendio boschivo in New Jersey, migliaia di persone evacuate

agenzia

Raggiunta una centrale nucleare chiusa, fermata un'autostrada

NEW YORK, 23 APR – Un incendio boschivo nel New Jersey che si è sviluppato rapidamente ha costretto migliaia ieri di persone a evacuare temporaneamente, ha causato la chiusura di un tratto di un’autostrada principale dello stato e ha raggiunto una centrale nucleare chiusa. Le fiamme divampate nella contea di Ocean hanno raggiunto gli edifici del campus della centrale nucleare di Oyster Creek, secondo il quotidiano locale Lakewood Scoop. Il rogo si è rapidamente esteso fino a comprendere 8.500 acri di terreno ed è stato contenuto solo al 10%, secondo il servizio antincendio forestale del New Jersey. La Garden State Parkway, una delle autostrade più trafficate del New Jersey, è stata inizialmente chiusa tra Barnegat e Lacey, oltre 1.300 edifici sono stati minacciati e circa 3.000 persone sono state evacuate. Questa mattina le autorità hanno spiegato che tutti gli ordini di evacuazione sono stati revocati e che le autostrade sono state riaperte in entrambe le direzioni.

