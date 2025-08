Incendio in Andalusia, evacuate oltre 1.500 persone

agenzia

Assessore: 'Ieri migliaia di auto allontanate in tempo record'

(V. ‘Campeggi e hotel evacuati per incendio…’ delle 00:08) (ANSA) – MADRID, 06 AGO – Oltre 1.500 residenti dell’area di Tarifa (Cadice), nell’estremo sud della Spagna, sono stati evacuati questa mattina a causa dell’incendio boschivo divampato ieri pomeriggio nella zona: lo ha detto l’assessore agli Interni dell’Andalusia, Antonio Sanz, ai microfoni di radio Cadena Ser. A queste persone va aggiunto un numero imprecisato di ospiti di diversi hotel e campeggi, anch’essi evacuati a scopo preventivo, ha aggiunto l’assessore. “Ieri abbiamo dovuto evacuare migliaia di auto da diverse spiagge. È stata una situazione molto complicata, molta pericolosa. L’operazione è avvenuta in tempo record”, ha spiegato Sanz. Per tutta la notte e nelle prime ore di stamane i vigili del fuoco hanno cercato di contenere il rogo. “La giornata di oggi sarà lunga e complicata”, ha affermato l’assessore, aggiungendo che il forte vento è uno dei fattori più difficili da gestire. Oltre all’incendio di Tarifa, è attivo un rogo in Galizia, nella zona di Ponteceso (La Coruña), dove è impegnata anche l’Unità militare d’emergenza (Ume).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA