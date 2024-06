Incendio in sito smaltimento rifiuti su autostrada per Mosca

agenzia

A Nizhny Novgorod, circa 435 km a est della capitale

ROMA, 30 GIU – Un violento incendio è scoppiato nella notte in un centro di smaltimento rifiuti nella città russa di Nizhny Novgorod, a circa 435 km a est di Mosca: lo ha reso noto il ministero per le Situazioni di emergenza, come riporta Rbc-Ucraina. I residenti locali hanno riferito di avere udito un’esplosione nella struttura, che si trova sull’autostrada per la capitale, prima dell’incendio. Le fiamme interessano un’area di circa mille metri quadrati e una colonna di fumo è visibile a molti chilometri di distanza, riferiscono testimoni sul posto. Non sono stati segnalati feriti o vittime. Non sono chiare ancora le cause dell’incendio. Rbc-Ucraina ricorda che quasi esattamente un anno fa, il 29 giugno 2023, si verificò un vasto incendio sempre a Nizhny Novgorod, in una fabbrica di vernici, e anche allora i residenti avevano dichiarato di aver sentito il rumore di un’esplosione prima dell’incendio.

