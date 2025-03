Incendio Macedonia Nord, il 18 marzo lutto nazionale in Serbia

agenzia

Minuto di silenzio alle partire di calcio

BELGRADO, 16 MAR – Il governo serbo ha proclamato per il 18 marzo una giornata di lutto nazionale in memoria delle decine di vittime nell’incendio della notte scorsa alla discoteca di Kocani, in Macedonia del Nord. L’annuncio è giunto dopo un colloquio che il premier Milos Vucevic ha avuto oggi con il presidente Aleksandar Vucic. E’ stato deciso al tempo stesso che tutti gli incontri del campionato di calcio in Serbia in programma oggi cominceranno con un minuto di silenzio per onorare le giovani vittime della discoteca. Il presidente Vucic, in un messaggio di cordoglio alla collega macedone Gordana Silkanovska-Davkova, ha offerto aiuto e assistenza, compreso l’invio di un elicottero, di team di medici e specialisti, e la disponibilità al ricovero dei feriti in ospedali della Serbia.

