Incendio nell’isola greca di Zante, evacuati insediamenti

agenzia

Pompieri lottano per domare le fiamme anche nel Peloponneso

ATENE, 12 AGO – I vigili del fuoco dell’isola greca di Zante, nel mar Ionio, stanno cercando di contenere un incendio boschivo scoppiato tra i villaggi di Lithakia, Agala e Kiliomeno, nel sud-ovest dell’isola. Sul posto sono operativi 35 vigili del fuoco, cinque aerei e tre elicotteri per spegnere le fiamme. Lo riporta l’emittente statale Ert. Le autorità elleniche hanno ordinato l’evacuazione di almeno due insediamenti, compresi alcuni alberghi nella zona di Apelati, mentre le fiamme hanno circondato il centro abitato di Agalas, già evacuato. “I venti sono molto forti e l’incendio è fuori controllo: il fuoco è vicino alle case in questo momento e l’intero villaggio di Agalas è minacciato poiché il bosco adiacente sta bruciando”, ha dichiarato a Ert il sindaco di Zante, Giorgos Stasinopoulos, spiegando che l’isola ha bisogno di altri mezzi aerei per spegnere l’incendio. Secondo Ert, vigili del fuoco di rinforzo stanno raggiungendo via mare l’isola dopo essere partiti dal porto di Killini, sulla costa occidentale del Peloponneso. A causa delle elevate temperature e dei forti venti che stanno soffiando in Grecia, la Protezione civile ha definito “molto alto” il rischio di nuovi roghi in diverse aree del Paese. I pompieri stanno attualmente lottando per spegnere gli incendi divampati in più regioni, compresi due nei pressi di Arta e Prevesa, nella regione dell’Epiro, e uno vicino a Patrasso, nel Peloponneso.

