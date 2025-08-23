Incidente bus turisti a New York, le 5 vittime erano adulti

agenzia

Afferma la polizia, a bordo c'erano 54 persone

NEW YORK, 22 AGO – Le cinque vittime dell’incidente del bus turistico avvenuto venerdì pomeriggio nello Stato di New York erano tutti adulti, afferma la polizia. In un primo momento, alcuni media statunitensi avevano parlato di un neonato tra i passeggeri deceduti. Sul bus viaggiavano 54 persone, molte delle quali non indossavano la cintura di sicurezza. “Ogni passeggero ha presentato qualche tipo di ferita” e almeno due sarebbero stati sottoposti a interventi chirurgici, ha riferito la polizia, aggiungendo che l’autista è sopravvissuto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA