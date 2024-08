Incontro in formato Quad alla Casa Bianca sull’ Ucraina

agenzia

Convocato da Sullivan. Presente anche Andriy Yermak

WASHINGTON, 30 AGO – Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha convocato un incontro alla Casa Bianca con il consigliere diplomatico del presidente francese, Emmanuel Bonne, il consigliere per la politica estera e di sicurezza della cancelleria tedesca, Jens Ploetner, il consigliere per la sicurezza nazionale britannico, Tim Barrow, e il capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina, Andriy Yermak, “per discutere del nostro forte e fermo sostegno all’Ucraina nella sua difesa contro l’aggressione russa”. Lo riferisce una nota della Casa Bianca in merito all’incontro svolto in formato Quad. Sullivan ha riferito “il sostegno incrollabile degli Stati Uniti all’Ucraina e i partner hanno discusso i passi che stiamo compiendo per rafforzare le forze ucraine sul campo di battaglia, anche attraverso la fornitura di artiglieria, difesa aerea e altre capacità critiche”. Discussi anche gli “sforzi per continuare a rafforzare le difese aeree dell’Ucraina e la rete energetica dell’Ucraina” sullo sfondo dei rinnovati attacchi aerei della Russia, nonché “gli investimenti che gli Stati Uniti e i nostri alleati stanno facendo nella base industriale della difesa dell’Ucraina per sostenere la sua sicurezza a lungo termine”. In agenda anche gli sforzi “per generare supporto per una pace giusta e duratura basata sui principi di sovranità e integrità territoriale dopo il summit di pace ucraino in Svizzera”. Dopo l’incontro, Sullivan ha incontrato Yermak “per discutere della partnership ferrea tra Stati Uniti e Ucraina, anche attraverso il supporto all’esercito ucraino e alla ricostruzione economica dell’Ucraina”.

