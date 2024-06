Incontro Lula-Macron al G7, focus sulla cooperazione in Guyana

agenzia

Collaborazione nella lotta all'estrazione mineraria illegale

BRASILIA, 15 GIU – Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, ha incontrato il suo omologo francese, Emmanuel Macron, a margine del G7 in corso di svolgimento in Puglia. I due, si legge in una nota di Brasilia, “hanno ripreso il dibattito sulla collaborazione dei paesi nella lotta all’estrazione mineraria illegale in Brasile e Guyana francese” nel quadro dell’accordo siglato a marzo per combattere le minacce alla sicurezza e all’ambiente e i rischi sanitari che colpiscono la regione transfrontaliera. Le parti, prosegue la nota, “riaffermano il loro impegno a cooperare a livello bilaterale e regionale nello Scudo delle Guiane, nella lotta alla criminalità transfrontaliera, in particolare all’estrazione illegale, al traffico di legname e alle specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione. A tal fine hanno concordato di cooperare nei settori della polizia e dell’intelligence e in altre questioni di interesse comune. Lula e Macron hanno quindi discusso di altre collaborazioni tra cui un anno culturale del Brasile in Francia e della Francia in Brasile.

