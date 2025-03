Incontro tra Singapore e Nuova Zelanda per la difesa

agenzia

In programma il rafforzamento della difesa nell'Indo-Pacifico

SINGAPORE, 11 MAR – Il ministro della Difesa, dottor Ng, ha incontrato il 9 marzo la signora Judith Collins, la sua controparte neozelandese ad Auckland, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore della difesa. La notizia è stata diffusa dal Ministero della Difesa di Singapore in una dichiarazione alla stampa locale. I due leader hanno co-presieduto il quarto incontro bilaterale tra i due paesi e discusso come intensificare la collaborazione anche su altre piattaforme, come i Five Power Defence Arrangements e l’Asean Defence Ministers’ Meeting-Plus. I Five Power Defence Arrangements sono un accordo di difesa multilaterale, non formale come la Nato, firmato nel 1971 tra Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Malesia e Singapore, nato dopo il ritiro britannico dalla regione per garantire la sicurezza di Singapore e della Malesia in caso di aggressioni. L’Asean Defence Ministers’ Meeting-Plus è un forum di cooperazione sulla difesa che riunisce i ministri della Difesa dei 10 paesi dell’Asean e 8 partner di dialogo: Usa, Russia, Cina, Australia, Corea del Sud, Giappone, Nuova Zelanda e India.

