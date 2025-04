Incontro tra Turchia e Israele sulla Siria in Azerbaigian

agenzia

Fonti della Difesa di Ankara, 'meccanismo per ridurre tensioni'

ISTANBUL, 10 APR – Turchia e Israele hanno tenuto ieri in Azerbaigian un incontro “tecnico” riguardo a un “meccanismo per ridurre” le tensioni in Siria, dopo i raid dello Stato ebraico in territorio siriano. “Ieri si è tenuta in Azerbaigian la prima riunione tecnica sull’istituzione di un meccanismo per ridurre e impedire incidenti indesiderati in Siria. I lavori per l’istituzione del meccanismo di de-escalation proseguiranno”, ha affermato una fonte del ministero della Difesa di Ankara, come riferisce Trt, mentre anche il ministro degli Esteri, Hakan Fidan, aveva affermato che erano stati avviati “contatti tecnici” con Israele sulla Siria.

