India: 2 morti e 30 feriti in pellegrinaggio dei ‘kanwariyas’

agenzia

Festival nel nord del paese caratterizzato da musica assordante

NEW DELHI, 23 LUG – Due persone sono morte e trenta sono rimaste ferite in Rajasthan, per l’impatto tra un carro della processione dei “kanwariyas”, fedeli del dio indù Shiva, e un cavo dell’alta tensione. Il festival, nel corso del quale quale i pellegrini attraversano per dodici giorni alcuni stati del nord dell’India portando con sé acqua del fiume Gange, ha assunto negli ultimi anni caratteristiche particolarmente turbolente: a dispetto di tutti i divieti, i partecipanti attraversano le città su camion scoperti, attrezzati con mega amplificatori e diffondono giorno e notte musica assordante. I media della capitale riferiscono di moltissime proteste dei residenti, che, pur definendosi di fede induista, non condividono le modalità prepotenti e e rumorose del pellegrinaggio, e denunciano l’inazione della polizia e la complicità dell’amministrazione: “Gli agenti non provano neppure a bloccarli e permettono ai ‘kanwariyas’ di devastare la vita quotidiana delle persone normali”.

