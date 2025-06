India, agenti speciali a Old Goa per contenere ‘overtourism’

agenzia

Residenti esasperati: 'Area ormai invivibile, nessun rispetto'

NEW DELHI, 23 GIU – L’amministrazione di Panjim, la capitale di Goa, ha deciso di dispiegare squadre speciali di agenti incaricati di contenere l’overtourism nei “quartieri latini” di San Tomè e Fontainhas. I quasi 3.500 residenti denunciano che negli ultimi tempi le zone più pittoresche della città vecchia sono diventate invivibili: i turisti invadono le vie schiamazzando, le bloccano fermandosi a fare foto e selfie, entrano nei giardini privati e spiano all’interno delle abitazioni, oltre ad usare gli angoli appartati come orinatoi. Recentemente l’area ha visto residenti esasperati cacciare via i turisti con bastoni.

