India, allarme per qualità acqua nel luogo del Kumbh Mela

Denuncia di Down To Earth, rischio presenza colibatteri

NEW DELHI, 15 GEN – Allarme per gli oltre 25 milioni di fedeli che da lunedì in India si sono immersi nel fiume Gange a Prayagraj, in occasione del festival induista Maha Kumbh Mela. Secondo la denuncia del sito ambientalista Down To Earth i devoti non sono stati correttamente informati delle reali condizioni dell’acqua. Il sito ricorda che secondo le direttive del National Green Tribunal, nell’area delle immersioni l’acqua dovrebbe essere sufficentemente pulita per poterla anche bere: invece, stando ai dati raccolti ieri in tempo reale dal sistema di monitoraggio del Central Pollution Control Board la richiesta biochimica di ossigeno (Bod), che non dovrebbe eccedere il limite di 3mg per ml, era già a 4 mg, con la conseguenza di una cattiva qualità delle acque. Nonostante la continua immissione di acqua pulita attraverso condutture appositamente create dalle autorità per favorire il flusso, i dati di ieri “suggeriscono che la gestione dei liquami attraverso gli impianti di trattamento non sta funzionando come dovrebbe”, sottolinea Down To Earth, “e fanno temere che il livello dei colibatteri sia superiore a quello accettabile”.

