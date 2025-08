India, almeno 4 morti e decine dispersi per frana in Uttarakhand

agenzia

Crolla una montagna, l'ondata di fango travolge villaggi e hotel

NEW DELHI, 05 AGO – Sono almeno quattro i morti, e numerose decine i dispersi per la slavina di fango che ha colpito l’area turistica di Dharali, nello Stato himalayano dell’Uttarakhand, e ha spazzato via un’intera montagna, travolgendo alcuni gruppi di case e numerosi alberghi. Il governo dello Stato ha inviato nell’area squadre di soccorritori che stanno combattendo a piedi contro il fango. Secondo le dichiarazioni ai media locali degli abitanti della zona, le vittime potrebbero essere molto più numerose, perché la vallata, una popolare destinazione vacanziera per gli indiani, era fittamente popolata di turisti.

