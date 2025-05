India bombarda ‘terroristi’ in Pakistan, 8 morti e 35 feriti

agenzia

Tre vittime al confine col Kashmir nella risposta di Islamabad

NEW DELHI, 07 MAG – Il bilancio delle vittime degli attacchi indiani di ieri in Pakistan è salito a otto morti e 35 feriti, ha dichiarato Islamabad. L’esercito indiano ha dichiarato che tre civili sono stati uccisi stanotte dal fuoco d’artiglieria dell’esercito pakistano lungo la loro Linea di controllo, il confine di fatto col Kashmir conteso. “Giustizia è fatta”: così l’esercito indiano, in un video postato su X dopo gli attacchi missilistici della notte su nove siti “terroristici” in territorio pachistano. “L’azione – ha informato l’esercito indiano in un comunicato – è stata concentrata, misurata e priva di intenzioni di escalation. Nessuna struttura militare è stata presa di mira”. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha esortato India e Pakistan a “disinnescare” la situazione di crisi tra i due paesi. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

