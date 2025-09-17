India celebra compleanno Modi. Gli auguri di Putin e Dalai Lama

agenzia

Paese in festa per 75 anni premier; messaggi da leader stranieri

NEW DELHI, 17 SET – Celebrazioni sono in corso in tutta l’India per festeggiare il 75/o compleanno del premier Narendra Modi. Sui quotidiani, le prime pagine sono state acquistate da aziende private che ne ricostruiscono la biografia e si complimentano per i suoi successi, l’amministrazione di Delhi ha lanciato una giornata di donazione del sangue in suo onore, e a Varanasi, collegio elettorale del premier, si sono tenuti riti sul fiume Gange, al quale è stato ‘offerto’ del latte. Auguri sono stati indirizzati al primo ministro indiano da moltissimi leader politici stranieri: oltre agli auguri del presidente Trump, in una cordiale telefonata che ha segnato un’importante tappa nel riavvicinamento tra i due, e a quelli della premier Meloni, sono arrivati quelli del presidente Putin, che in un messaggio pubblicato sul sito web del Cremlino ha lodato “il formidabile contributo personale di Modi alla partnership tra India e Russia”. Tra gli altri capi di Stato, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, l’ex premier britannico Rishi Sunak, il premier australiano Anthony Albanese. Auguri anche dal Dalai Lama: il leder spirituale dei tibetani, in una lettera, si è anche congratulato per i “progressi del Paese che mi offre ospitalità da così lungo tempo”.

