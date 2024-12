India, estremisti indù hanno impedito la celebrazione di una iniziativa natalizia

tensioni religiose

L'irruzione nel corso di una manifestazione di piazza nel nord del Paese

Una celebrazione natalizia si è trasformata ieri in violenze in India. L’incidente è avvenuto ieri a Rohtak, nello stato settentrionale dell’Haryana, dove un’ iniziativa pubblica, organizzata all’aperto, è stata impedita, prima ancora dell’avvio, dall’irruzione di un gruppo di estremisti indù dell’organizzazione nazionalista Vishwa Hindu Parishad.

Gli aggressori, che invocavano il dio scimmia «Hanuman», la loro divinità di riferimento, hanno accusato gli organizzatori di voler «convertire forzatamente al cristianesimo» i partecipanti, ai quali avrebbero promesso denaro. Gli organizzatori negano le accuse e spiegano che l’iniziativa, al contrario, «voleva diffondere la speranza».

Ospite d’onore dell’evento sarebbe stato il lottatore e attore Dalip Singh Rana, già campione del mondo: Rana, noto in India come «Great Khali» è stato bloccato dalla polizia che, per ragioni di sicurezza, gli ha impedito di raggiungere il palco.