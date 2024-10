India, funerali di Stato per il magnate Ratan Tata

agenzia

Oggi a Mumbai, atteso anche il ministro degli Interni Amit Shah

NEW DELHI, 10 OTT – Il governo del Maharashtra ha deciso di onorare l’industriale indiano Ratan Tata, scomparso ieri all’età di 86 anni, con funerali di Stato: alla cerimonia, che si terrà oggi a Mumbai, parteciperà anche il ministro agli Interni Amit Shah, in rappresentanza del premier Narendra Modi. Il premier – che è in viaggio verso il Laos, per il summit dei leader Asean-India e East Asia – ha ricordato il magnate che ha trasformato il Gruppo Tata in una potenza economica globale definendolo “un leader visionario, un’anima compassionevole e un essere umano straordinario”. Messaggi di cordoglio per la scomparsa del capitano d’industria e filantropo sono arrivati da tutti i leader politici indiani e da personalità di tutto il mondo.

