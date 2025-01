India, in 10 milioni al primo bagno rituale del Kumbh Mela

agenzia

Anche la vedova di Steve Jobs tra partecipanti al pellegrinaggio

NEW DELHI, 13 GEN – Dalle prime ore dell’alba di oggi oltre dieci milioni di persone si sono immerse nelle acque che circondano la penisola di Sangam, nella città di Prayagraj, alla confluenza dei tre fiumi sacri, nel primo giorno del Maha Khumb Mela. Lo ha reso noto in un post su X il primo ministro dell’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath. I dati sono stati raccolti dalle autorità che hanno monitorato l’afflusso degli individui, incanalati verso il punto dell’immersione attraverso percorsi disegnati in modo da facilitare l’accesso. L’immersione di oggi, detta Paush Purinma Snam, era la prima delle quattro ritenute più importanti dei 45 giorni dell’intero pellegrinaggio. Tra le migliaia di stranieri arrivati nel sito è stata notata Laurene Powell Jobs, vedova di Steve Jobs.

