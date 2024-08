India, Modi rilancia campagna per il ‘tricolore in ogni casa’

agenzia

La bandiera indiana per festeggiare Giorno dell'Indipendenza

NEW DELHI, 09 AGO – Il premier indiano Narendra Modi ha rilanciato la campagna nazionale per la diffusione del Tiranga, il tricolore indiano, in tutto il paese, da oggi fino al 15 agosto, giorno in cui l’India festeggia l’Indipendenza. Con lo slogan “Har Ghar Tiranga, un tricolore in ogni casa” Modi ha invitato gli indiani ad aderire alla campagna esponendo la bandiera e mettendola sui profili social, osservando che l’iniziativa, lanciata tre anni fa, “è diventata un movimento di massa”. La corsa ad esporre enormi stendardi tricolore (arancio bianco e verde con al centro la ruota blu di Ashoka, simbolo della giustizia), è in atto in tutta l’India: nelle principali città, nei parchi, al centro delle rotatorie spartitraffico, all’ingresso degli aeroporti e delle stazioni ferroviarie sono stati issati pennoni giganteschi, alti come palazzi di quindici piani, dai quali sventola il tricolore.

