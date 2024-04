India nella morsa del caldo, già due ondate di calore in aprile

agenzia

40 gradi anche a Mumbai, temperatura più alta da dieci anni

NEW DELHI, 22 APR – L’India sta vivendo la seconda ondata di calore del mese di aprile; numerose aree del Chhattisgarh, Jharkhand, dell’Odisha e le pianure gangetiche del Bengala Occidentale hanno registrato 43 gradi, con le massime che superano la media stagionale di otto-dieci gradi. Secondo l’osservatorio di Santacruz di Mumbai i quasi 40 gradi registrati nella capitale del Maharashtra sono il picco più alto mai toccato in aprile da dieci anni a questa parte. L’Istituto Meteorologico Indiano prevede che quest’anno, nel periodo tra aprile e giugno il subcontinente sarà toccato da ondate di calore che potranno protrarsi anche per 20 giorni, mentre normalmente hanno una durata massima di una settimana.

