India, ‘puntiamo a accordo bilaterale commerciale con Usa’

agenzia

'Stiamo valutando implicazioni dell'annuncio di Trump'

NEW DELHI, 30 LUG – “Il governo prende nota dell’annuncio del presidente statunitense sul commercio bilaterale e ne sta studiando le implicazioni. India e Usa sono impegnati da vari mesi in negoziati che mirano a raggiungere un accordo bilaterale corretto, bilanciato e benefico per entrambe le parti. Riconfermiamo il nostro impegno in questa direzione”. Così l’India in una nota sui dazi. “Attribuiamo la massima importanza alla tutela degli agricoltori e delle nostre piccole e medie imprese. Intraprenderemo tutti i passi necessari per proteggere l’interesse nazionale, come già accaduto con altri accordi commerciali, tra cui quello con il Regno Unito”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA