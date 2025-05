India, ‘raid contro nove siti di terroristi in Pakistan’

agenzia

'Colpite infrastrutture da cui lanciavano attacchi oltreconfine'

NEW DELHI, 07 MAG – L’India ha lanciato attacchi missilistici contro nove siti che ospitano “infrastrutture terroristiche” situate sul territorio pakistano come rappresaglia per l’attacco del 22 aprile nel Kashmir indiano, ha annunciato oggi New Delhi. “Di recente, le forze armate indiane hanno lanciato l’operazione Sindoor colpendo le infrastrutture terroristiche in Pakistan da dove venivano organizzati e diretti gli attacchi terroristici contro l’India”, ha affermato il governo indiano in una breve dichiarazione.

