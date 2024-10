India: servizi riattivati, ciclone Dana passa senza fare vittime

agenzia

Piogge e vento persistono sull'area

NEW DELHI, 25 OTT – Voli riattivati e treni nuovamente in circolazione negli stati indiani del Bengala occidentale e dell’Orissa, dopo che il ciclone Dana ha toccato terra poco dopo mezzanotte sulla costa nord dell’Orissa, con venti fino a 110 chilometri orari. Il governatore (Chief minister) dell’Orissa Mohan Charan Majhi in un messaggio su X ha fatto sapere che il passaggio del ciclone non ha causato vittime. Majhi si è complimentato con la Protezione Civile che ha allestito in tempo utile più di 5mila rifugi di emergenza e ha fatto evacuare oltre un milione di persone dalle zone a rischio, mentre circa 4mila donne incinte sono state messe al sicuro negli ospedali. Piogge e vento persistono sull’area.

