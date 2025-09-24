India, star Bollywood chiedono tutela diritti contro fake di IA

agenzia

Identità fasulle sempre più frequenti su social e web

NEW DELHI, 24 SET – Una serie di star di Bollywood e di personalità dello spettacolo indiane ha fatto appello nelle ultime settimane all’Alta Corte di Delhi per ottenere la tutela dei “diritti alla personalità”: tra loro, il regista Karan Johar, l’attrice Aishwarya Rai Bachchan, e il marito, anch’esso attore, Abhishek Bachchan, figlio della superstar Amitabh. Tutti loro sono state vittime di foto o video creati con l’IA e diffusi sui siti web e sui social in cui sono state copiati, imitando alla perfezione sembianze, voci, atteggiamenti, uso del linguaggio, e in certi casi, coinvolti in oscentità. L’India non ha una normativa specifica che protegga “il diritto all’identità”, e chi subisce questo tipo di “furto” può solo rivolgersi alla magistratura chiedendono la tutela. Nel 2023, l’attore di Bollywood Anil Kapoor ha fatto causa a numerosi siti web e piattaforme che si erano impadroniti della sua voce e di un suo modo di dire (“jhakaas”, eccezionale!), per scopi pubblicitari. Nel 2024 l’Alta Corte di Delhi ha emesso un’ordinanza che protegge i diritti personali dell’attore Jackie Shroff proibendo l’uso non autorizzato del suo nome, dell’immagine e persino dei soprannomi.

