India: tour virtuale del cantante Sidhu Moosewala ucciso in 2022

agenzia

Sul palco un ologramma dell'artista del Punjab tanto amato

NEW DELHI, 16 LUG – Il musicista del Punjab Sidhu Moosewala riapparirà l’anno prossimo in un “inedito” tour virtuale intitolato “Signed to God World Tour”: lo hanno annunciato oggi dalle sue pagine social i familiari del cantante, ucciso in un agguato nel maggio del 2022. Il concerto, organizzato dall’agenzia Platinum Events, sarà il primo del suo genere e avrà come protagonista un ologramma in 3D che farà rivivere Moosewala e permetterà ai fan di “incontrarlo nuovamente”, seppure in modo virtuale. Oltre a varie città del Punjab e di altri stati indiani, il tour farà tappa a Toronto, Londra e Los Angeles. Gli organizzatori hanno definito il tour “la celebrazione di un’anima che oltrepassò ogni frontiera in vita e che continua ad essere fonte di ispirazione là, dove si trova ora. Moosewala non è stato solo un artista, ma un movimento”, aggiungono. “Il nostro tributo fonde tecnologia ed emozione, e permetterà al pubblico di vibrare di nuovo con la sua energia e presenza come accadeva in realtà”. Dopo la sua morte, la famiglia di Sidhu Moosewala, ha continuato a mantenerne vivo il culto che si era creato in tutto il mondo, pubblicando periodicamente canzoni inedite, che hanno ottenuto milioni di visualizzazioni su YouTube.

