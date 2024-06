India, un caso di influenza aviaria in un bimbo di 4 anni

agenzia

Confermato dall'Oms, era stato esposto a pollame in casa

ROMA, 12 GIU – L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato ieri sera che un caso umano di influenza aviaria causata dal virus H9N2 è stato rilevato in un bambino di quattro anni nello stato indiano orientale del Bengala Occidentale. In un comunicato sul suo sito web l’Oms spiega che il paziente è stato ricoverato a febbraio nell’unità di terapia intensiva pediatrica di un ospedale locale a causa di gravi problemi respiratori persistenti, febbre alta e crampi addominali ed è stato dimesso tre mesi dopo la diagnosi e il trattamento. Il bambino è stato esposto a pollame all’interno e nei dintorni della sua abitazione, viene specificato. Non sono stati registrati altri contagi. Si tratta della seconda infezione umana da influenza aviaria H9N2 segnalata in India, dopo la prima nel 2019. Ieri l’Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (Hera) della Commissione europea ha firmato un contratto con la società farmaceutica inglese Seqirus per la fornitura di 665mila dosi di vaccino a uso umano contro la trasmissione dell’aviaria.

