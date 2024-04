India:Bollywood inonda le sale con film ispirati al nazionalismo

agenzia

L'industria del cinema aderisce ai sentimenti dominanti

NEW DELHI, 08 APR – Mentre lo scontro politico si surriscalda in India in vista delle elezioni che inizieranno il 19 aprile, le case di produzione di Bollywood stanno inondando le sale di film ispirati all’ideologia e all’agenda nazionalista indù del premier Narendra Modi, con storie che esaltano i sentimenti patriottici, e agiografie di politici. Tra i tanti, sta sbancando il botteghino “Fighter” del regista Siddharth Anand, interpretato da star del calibro di Anil Kapoor, Hrithik Roshan e Deepika Padukone, nei panni di tre piloti dell’Aviazione indiana. Il film, neanche troppo velatamente, ripercorre la controffensiva indiana dopo l’attacco terroristico del 2019 a Pulwama, che vide Delhi reagire con una deciso attacco aereo sul Pakistan, ordinato da Modi. “Article 370”, di Aditya Suhas Jambhale, ripercorre l’abrogazione dell’articolo della Costituzione che dava al Kashmir uno statuto speciale; il biopic “Main Atal Hoon” ricostruisce la vita di Atal Bihari Vajpayee, il co-fondatore del Bharatiya Janata Party, che ha avuto un ruolo primario nel lanciare il partito nazionalista induista ed è stato per tre volte primo ministro. Altro film biografico “Swatantra Veer Savarkar” dedicato a Vinayak Damodar Savarkar, il bramino che, da combattente indipendente per la libertà del paese, nel 1923, mentre era in carcere, sviluppò il nucleo ideologico dell'”hindutva”, la teoria socio-politica secondo la quale dall’India vanno estirpati tutti gli elementi che inquinano il millenario spirito hindu, divenuta fondamento della politica del partito di maggioranza.

