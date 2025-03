Indice democrazia Economist, El Salvador 95/o nel 2024

agenzia

Il Paese guadagna un posto nonostante il calo del rating

SAN SALVADOR, 12 MAR – El Salvador rimane un regime ibrido, con un indice di democrazia sceso da 4,71 a 4,61, ma sale dal 96° al 95° posto tra gli oltre 160 Paesi analizzati nel Democracy Index 2024 compilato dall’Intellicence Unit (Eiu) della rivista britannica The Economist. Secondo i risultati diffusi dal settimanale, solo il 6,6% della popolazione mondiale vive in democrazie complete, il 38,4% in democrazie imperfette, il 15,7% in regimi ibridi e il 39,2% in sistemi autoritari. Su una scala da 0 a 10, l’Eiu assegna a El Salvador un punteggio di 6,17 per il processo elettorale e il pluralismo, 3,21 per il funzionamento del governo, 5,56 per la partecipazione politica, 3,13 per la cultura politica e 5,0 per le libertà civili. Dal 2019, la valutazione della democrazia in El Salvador ha perso 24 posizioni ed ha subito una diminuzione di 1,54 punti nel rating.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA