Ingredienti delle farm Usa e pistacchio dalla Sicilia, la maestra gelatiera umbra a Manhattan: «Sfido i dazi con la qualità»

agroalimentare

Una scelta che rafforza il legame con il territorio e valorizza la filiera corta

I dazi? «Sfido tutti con la qualità»: è la ricetta di Patrizia Pasqualetti, maestra gelatiera originaria di Castel Viscardo che ha portato le coppe di gelato nel cuore di Manhattan. «Uso per l’80% ingredienti americani, ma continuo a importare, ad esempio, il pistacchio siciliano, che cresce sulla lava e si raccoglie ogni due anni», spiega parlando con l’Ansa. Tra i prodotti locali che utilizza Pasqualetti ci sono anche quelli acquistati direttamente nelle farm americane, aziende agricole che corrispondono alle nostre realtà rurali. Una scelta che rafforza il legame con il territorio e valorizza la filiera corta. Con punti vendita a Boston, Los Angeles, San José (Silicon Valley) e due a New York, le gelaterie Pasqualetti negli Usa contano oggi oltre 30 dipendenti. Ma per l’imprenditrice è la qualità il vero motore del progetto. «Insegno ai miei ragazzi la memoria del gusto – afferma – la lavorazione della frutta, la riduzione dello zucchero. E in laboratorio tutto è a vista: non abbiamo segreti».

