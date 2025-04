Inizia il restauro della cupola di Santa Sofia a Istanbul

agenzia

L'edificio è visitato da 50mila persone ogni giorno

ISTANBUL, 14 APR – Sono iniziati i lavori per restaurare la cupola di Santa Sofia, l’edificio costruito nel VI secolo, patrimonio Unesco dal 1985 e tra i più noti simboli di Istanbul. I lavori sulla cupola si collocano all’interno di un restauro dell’edificio che è stato avviato circa dieci anni fa. “È un monumento importante, deve essere preservato, conservato e restaurato sempre, in continuazione”, ha detto all’ANSA Asnu Bilban Yalcin, che fa parte del Comitato scientifico, approvato dall’Unesco, che supervisiona i restauri, in collaborazione con il ministero del Turismo turco. Professoressa dell’università di Istanbul e storica dell’arte bizantina laureata all’Università Sapienza di Roma, Yalcin ha sottolineato l’importanza del restauro dell’enorme cupola di Santa Sofia, che “come dicevano i bizantini, pare sospesa come fosse sorretta dagli angeli”. Durante il periodo del restauro, “all’interno sarà sistemata una grande impalcatura a quattro gambe di acciaio che sosterranno una piattaforma sotto la cupola”, e che renderanno la stessa cupola temporaneamente non visibile. L’accademica ha descritto l’edificio come “un essere vivente”, che ha “vissuto” epoche molte diverse. Costruita nel VI secolo d.C. come Chiesa cristiana, Santa Sofia fu convertita in moschea quando l’allora Costantinopoli fu conquistata dagli Ottomani nel 1453. Ma dopo la fondazione della Repubblica di Turchia, negli anni ’30 del XX secolo, fu trasformata in un museo. Nel 2020, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha deciso di aprire nuovamente Santa Sofia al culto islamico e ha riconvertito l’edificio in moschea. “È un edificio unico, perché ha più di 1.500 anni e 1.500 anni fa è stata una costruzione molto ardita per il suo tempo”, spiega Yalcin. Da quando è stata riaperta come moschea nel 2020, Santa Sofia è visitata da circa 50mila persone ogni giorno, tra fedeli musulmani e turisti, riferisce Anadolu. I mosaici bizantini che hanno reso l’edificio famoso in tutto il mondo sono visibili pagando un biglietto d’ingresso di 25 euro, che permette di vistare il piano rialzato dell’edificio.

