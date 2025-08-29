In Primo Piano
Iniziate le operazioni militari a Gaza City. Reporter Al Jazeera: migliaia di sfollati in fuga
La comunicazione su X il portavoce dell’Idf, Avichay Adraee
«Non stiamo aspettando. Abbiamo iniziato le prime fasi dell’attacco contro Gaza City»: lo afferma su X il portavoce dell’Idf, Avichay Adraee. «Stiamo operando con grande forza nelle periferie della città», aggiunge. I reporter di al Jazeera riferiscono di migliaia di sfollati in fuga «sotto un cielo oscurato dal fumo dei bombardamenti».
