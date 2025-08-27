Iniziato il decimo test della Starship di Musk

agenzia

Dopo due rinvii dovuti a un problema tecnico e al maltempo

ROMA, 27 AGO – E’ iniziato il decimo test in volo di Starship, il veicolo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Inizialment previsto il 25 agosto, il lancio è avvenuto dopo due rinvii dovuti a un problema tecnico al segmento di terra e alle cattive condizioni meteorologiche. Il razzo Super Heavy, con la capsula Starship, è stato lanciato da Starbase, la base di lancio dell’azienda di Elon Musk vicino a Boca Chica (Texas).

