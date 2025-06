Iniziato l’interrogatorio di Bolsonaro per tentato golpe

agenzia

L'ex presidente rischia fino a 40 anni di carcere

BRASILIA, 10 GIU – Al via la deposizione dell’ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, alla Corte suprema, dove è imputato per aver guidato un complotto golpista per impedire l’insediamento del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tra le accuse ci sono abolizione violenta dello Stato democratico, colpo di Stato, associazione a delinquere armata, danneggiamento aggravato e distruzione di proprietà, con pene che possono raggiungere i 40 anni di carcere.

