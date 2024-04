Inondazioni in Kenya, in salvo 50 passeggeri di un autobus

agenzia

La Croce Rossa li recupera prima che il mezzo venga inghiottito

NAIROBI, 09 APR – Cinquanta passeggeri di un bus diretto nella capitale del Kenya, Nairobi, sono stati tratti in salvo dopo essere rimasti tutta la notte prigionieri del mezzo, spazzato via dalla furia delle inondazioni nella contea settentrionale di Wajir. Lo ha reso noto la Croce Rossa keniota all’emittente Citizen Tv, precisando che l’autista aveva tentato di attraversare un tratto di strada allagato rimasto bloccato nel fango e quasi sommerso dalle acque. Le immagini diffuse dalla Bbc mostrano molti dei viaggiatori salire sul tetto, prima che il bus sprofondasse. “Tutti i passeggeri a bordo dell’autobus sono stati tratti in salvo”, ha confermato la Croce Rossa, aggiungendo che è stata un’operazione “impegnativa” per salvare le vite di coloro che sono stati “bloccati dalle acque impetuose”. Nell’ultima settimana, il Kenya ha assistito a forti piogge che, secondo il servizio meteorologico nazionale, continueranno per altri due mesi.

